Een op de acht Belgen woont in 'ongezonde' woning

Een op de zes Europeanen geeft aan in een 'ongezonde' woning te leven: een vochtig gebouw met onaangepaste temperaturen of met een tekort aan daglicht. Dat is een van de besluiten van een rapport samengesteld door drie agentschappen en onafhankelijke onderzoekscentra die de statistieken van Eurostat en de OESO hebben gekruist. Het onderzoek werd gevoerd bij 12.000 Europeanen en op basis van meer dan 200 wetenschappelijke publicaties, schrijft La Libre Belgique.

In België

In België geeft een op de acht mensen aan te leven in een schadelijk gebouw, aldus hetzelfde document. En Belgen die wonen in een te vochtige woning zijn 65 procent talrijker om te verklaren dat ze gezondheidproblemen hebben dan mensen die in een gezonde en goed verluchte woning leven.

Zij lijken ook te lijden aan de gevolgen van een gebrek aan daglicht: zij zijn 79 procent talrijker om te verklaren in slechte gezondheid te verkeren dan mensen die in een flat of huis wonen met natuurlijk licht in overvloed.

Het rapport "Healthy Homes Barometer 2017", besteld door het bedrijf Velux, wordt woensdag in het Europees Parlement voorgesteld.