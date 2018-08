Dit zijn de mogelijkheden van autodelen

Bij autodelen maken meerdere personen om de beurt gebruik van eenzelfde wagen. Bent u bereid uw autogebruik op voorhand te plannen? En ziet u een voertuig niet zozeer als een statussymbool, maar eerder als een gebruiksvoorwerp? In dat geval is car sharing iets voor u. Die mobiliteitsoplossing is zeker het overwegen waard voor wie geen (tweede) wagen heeft of die weinig gebruikt, wie de kosten van autorijden wil verdelen over meerdere personen of wie af en toe een bepaald type auto nodig heeft voor specifieke doeleinden.

...