Diesel zaterdag duurder

De nieuwe maximumprijs ligt 3,2 cent per liter hoger dan de huidige. De prijs van diesel staat op het hoogste niveau sinds september 2013. Aanleiding van de prijsstijging is het duurder worden van olie of biocomponenten op de internationale markten. Ook de benzineprijs staat boven 1,5 euro per liter: maximaal 1,527 euro per liter voor benzine 95 E10. Dat is het hoogste peil sinds juli 2015.