'De Watergroep moet 3,6 miljoen terugbetalen aan klanten'

Tussen 1950 en 1993 werd door de Watergroep een 'waarborg' gevraagd aan haar klanten voor de plaatsing van een watermeter in een woning. Die was verplicht voor de bewoners van een pand waar een watermeter noodzakelijk was.

De waarborg bedroeg in die periode 100 of 200 Belgische frank, omgerekend 2,48 euro of 4,96 euro. Hoewel de waarborg ondertussen geschrapt is, werden de geïnde bedragen na de afschaffing ervan niet automatisch terugbetaald. In totaal gaat het volgens de jaarrekeningen van 2016 om ruim 3,614 miljoen euro.

Veel klanten weten niet dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het opvragen van de waarborg, omdat nergens wordt gecommuniceerd dat de waarborgen ooit zijn betaald en dat ze op eigen verzoek kunnen worden teruggevorderd, aldus Beenders. Bovendien moeten de klanten zijn kwintantie voorleggen om het geld terug te krijgen, wat Beenders 'kafka' noemt.

"Per abonnee gaat het misschien maar om een symbolische terugbetaling, maar het kan niet dat de Watergroep intresten opstrijkt en geld verdient op waarborgen die al meer dan 20 jaar zijn afgeschaft.

De waterfactuur is de laatste jaren al aanzienlijk duurder geworden, geld dat toebehoort aan de klanten moet automatisch worden terugbetaald." Het sp.a-parlementslid voegt toe dat hij aan bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) zal vragen om stappen te zetten.

"De klanten moeten dit geld op korte termijn terugbetaald krijgen, net zoals dit is gebeurd na mijn tussenkomsten bij de brandslangen. Correct is correct", aldus Beenders.

Bij De Watergroep klinkt het dat het geld terugbetalen niet zo eenvoudig is, en dat de klanten hun waarborg dus niet automatisch zullen terugkrijgen. "Deze waarborg werd geïnd in de periode 1950-1993, het pre-informaticatijdperk, toen nog geen sprake was van centrale databanken met klantengegevens. We hebben jammer genoeg geen register van alle waarborgen", reageert woordvoerster Kathleen De Schepper, die bevestigt dat klanten mits het voorleggen van de kwitantie hun geld kunnen terugkrijgen.

De Watergroep "zal het openstaande bedrag via de boekhoudkundige regels verwerken en dit bedrag inzetten ten bate van onze klanten door een verhoogd investeringsritme aan te houden zonder tariefverhoging", klinkt het nog.