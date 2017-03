De onzekere toekomst van de Vlaamse energielening

Wie vandaag energiezuinig wil renoveren, kan aankloppen bij een energiehuis - de vroegere Lokale Entiteit - voor een energielening. Afhankelijk van het energiehuis van je gemeente krijg je een tarief tussen 0 en 2 procent. En dat voor een lening van maximaal 10.000 euro, die je over vijf jaar kunt terugbetalen. Je kunt zo'n lening onder meer gebruiken om zonnepanelen te plaatsen of je dak te isoleren. Al kan niet iedere Vlaamse inwoner zo'n energielening afsluiten. Zo zijn er twee gemeenten in Vlaanderen - Linkebeek en Wezenbeek-Oppem - die geen energiehuis hebben.

