Benzine en stookolie iets duurder

Voor benzine 98 komt er 0,2 cent bij, tot maximum 1,5370 euro per liter. Ook voor benzine 98 E10 komt er 0,2 cent bij tot maximum 1,5450 euro per liter.

De maximumprijs van diesel sprong in maart voor het eerst boven die van benzine 95 E10. Dat is een bewuste keuze van de regering om het wagenpark in ons land te 'vergroenen': via het zogenaamde cliquetsysteem worden prijsdalingen van diesel voor de helft omgezet in accijnsverhogingen. Maar eind vorig week schoot de benzineprijs weer boven de dieselprijs.

Stookolie bestellen wordt eveneens duurder: vanaf 2.000 liter komt er voor een liter gasolie verwarming 0,21 cent bij, tot maximum 0,6363 euro per liter.