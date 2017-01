Belgen hebben vorig jaar meer dan 260.000 woonkredieten afgesloten

De productie van nieuwe woonkredieten -zonder herfinancieringen- lag daarmee ruim 4 miljard hoger dan in 2015, zo blijkt uit de jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Niet alleen werden er meer nieuwe kredietovereenkomsten afgesloten (+8%) dan in 2015, het versterkte bedrag steeg nog sterker (+16%). Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning bedraagt nu 153.000 euro, 8.000 meer dan in 2015. Voor nieuwbouw wordt nu al gemiddeld 156.000 euro geleend, terwijl dat bedrag voor aankoop én renovatie opklom tot 185.000 euro.

Lage rentevoeten

BVK wijst erop dat de kredietmarkt, net als in 2015, kon profiteren van de lage rentevoeten. Daarnaast was er ook de aangekondigde aanpassing vanaf 2017 van de woonbonus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waardoor heel wat mensen nog snel kozen voor het oude systeem.

Door de lage rente kiest 9 op 10 voor een vaste rentevoet van minimum tien jaar. Minder dan 1 procent kiest voor jaarlijks veranderlijke rentevoeten. 2016 was het op één na drukste jaar inzake herfinancieringen, na 2015.