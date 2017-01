Belg nog nooit zo actief op vastgoedmarkt als in 2016

Als verklaring voor het recordjaar wordt verwezen naar de lage rente en naar de vergrijzing. De prijs van een woonhuis bleef vrij stabiel, terwijl appartementen en bouwgronden wel opnieuw duurder werden.

Concrete cijfers over het aantal vastgoedtransacties geeft de Notarisbarometer niet, maar wel dat er een forse toename was het afgelopen jaar (+8,2%). In Vlaanderen werd zelfs een toename met 13,6 procent geteld. En ook 2015 was er al een stevige groei van 6,4 procent op jaarbasis.

Vergrijzing en lage rente

De notarissen verwijzen onder meer naar de lage rente, waardoor zowel jongeren als investeerders kozen voor vastgoed, "ook in nieuwe vormen zoals garageboxen, hotelkamers of studentenkoten". Daarnaast speelt ook het vergrijzingseffect: oudere mensen ruilen hun woning in voor een appartement of een vorm van begeleid wonen.

De gemiddelde prijs voor een woonhuis bleef in 2016 vrij stabiel, op 236.831 euro (261.641 euro in Vlaanderen). "Dat is 0,9 procent meer dan in 2015 maar rekening houdend met een inflatie van 1,7 procent zijn de reële prijzen van woonhuizen zelfs licht gedaald", merken de notarissen op.

Appartementen kosten dan weer gemiddeld 212.465 euro (217.868 euro in Vlaanderen) of 3,6 procent meer dan in 2015. Vooral de eenkamerappartementen werden duurder (+3,2%), als gevolg van het groeiend aantal alleenstaanden dat op zoek ging naar een appartement, luidt het.

Ook bouwgrond werd nog maar eens duurder: +3,8 procent in Vlaanderen tot 238 euro per vierkante meter. Maar de percelen werden wel kleiner, waardoor de gemiddelde prijs van zo'n perceel zakte van 150.000 euro naar 134.000 euro.