Belg geeft derde van zijn geld uit aan woning

In 2016 bedroegen de gemiddelde uitgaven van de gezinnen in België ongeveer 34.000 euro. Het merendeel van de gezinsuitgaven (36 procent) ging naar de woning. Daarvan werd 30 procent (of 10.400 euro) voor de woning zelf en 6 procent (of 1.992 euro) voor de aankleding van de woning en het onderhoud voorzien. Zo'n 15 procent van het budget werd aangewend voor voeding, dranken en tabak.