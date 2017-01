Belg blijft woonleningen afsluiten

Het afgelopen jaar is het aantal hypothecaire kredieten met 15,5 procent gedaald tegenover 2015, tot 524.839. Hoewel het gaat om een aanzienlijke daling, worden er nog altijd meer woonkredieten afgesloten dan de voorgaande jaren. Dat meldt de Centrale voor kredieten aan particulieren.

Reden voor dat hoge aantal zijn natuurlijk de lage rentevoeten, die een groot aantal kredietnemers er nog altijd toe overtuigen om hun woonkrediet te herfinancieren. Ook bij een herfinanciering, bij dezelfde bank, wordt een nieuw krediet geregistreerd. Begin 2016 lag het aantal afgesloten woonkredieten laag, maar in de volgende maanden werd een geleidelijke toename vastgesteld.

Er werden in 2016 1,63 miljoen nieuwe kredieten afgesloten. De woonkredieten waren goed voor net geen derde daarvan. Ruim 40 procent zijn leningen op afbetaling, 1 op de de vijf is een kredietopening en minder dan 5 procent zijn verkopen op afbetaling.

Hoewel het totale aantal wanbetalingen eind 2016 licht steeg, met 1,5 procent tot 556.000 kredieten, is het totale achterstallige bedrag wel met 1,1 procent gedaald tot 3,1 miljard euro. Het gemiddeld achterstallig bedrag per contract nam af met 2,6 procent, tot 5.610 euro. Enkel bij de woonkredieten stijgt het gemiddeld achterstallig bedrag.

Het aantal nieuwe betalingsachterstanden daalde met 4 procent, naar 155.000 gevallen. De collectieve schuldenregelingen daalden met 2,1 procent, tot 95.000. 2016 kende ook een daling, met 3,3 procent, van het aantal nieuwe dossiers. Het totale aantal kredieten steeg in 2016 licht, met 0,4 procent. Eind 2016 hadden 6,26 miljoen kredietnemers samen 11,30 miljoen kredieten bij de Centrale.

Belgische huizenprijzen stijgen minder snel dan gemiddeld in EU

Cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat leren dat de huizenprijzen in België in het derde kwartaal van vorig jaar 2,9 procent hoger lagen dan een jaar eerder.

Gemiddeld stegen de prijzen in de hele EU met 4,3 procent en in de eurozone met 3,4 procent. De prijzen stegen het sterkst in Hongarije (+11,6 procent), Letland (+10,8 procent) en Bulgarije (+8,8 procent). Dalende huizenprijzen stelde Eurostat vast in Cyprus (-3,3 procent) en Italië (-0,9 procent).