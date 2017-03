Assistentiewoningen drijven vastgoedprijs aan de kust op

Na een periode van dalende prijzen in 2013 en 2014 zit vastgoed aan de kust opnieuw in de lift. Het aantal transacties steeg vorig jaar met 18,9 procent, en de prijzen zitten weer bijna op het recordniveau van 2012. "Lage rentes en het tanend succes van tweede verblijven in landen als Turkije, Marokko en Tunesië liggen aan de basis van het succes van vastgoed aan de kust", aldus woordvoerder Bart van Opstal.

Tussen de verschillende kuststeden zitten veel verschillen. Opmerkelijk is de stijging van de vastgoedprijs in De Panne. Dat is het gevolg van het succes van assistentiewoningen voor ouderen, die in aankoop duurder zijn dan gewone appartementen. "Assistentiewoningen aan de kust nemen toe. Oudere mensen willen graag aan de kust wonen", klinkt het bij de notarissen. Ook bijvoorbeeld in Oostende is er een groeiend succes van assistentiewoningen.

De prijs voor een appartement in De Panne bedroeg vorig jaar gemiddeld bijna 231.000 euro: 22,8 procent duurder dan een jaar eerder. Voor een appartement aan de dijk stijgt dat naar 264.000 euro: 74,8 procent hoger dan een jaar eerder.

De gemiddelde prijs van een appartement aan de kust steeg vorig jaar met 2,8 procent tot 272.108 euro. Toch is die prijsstijging lager dan het nationaal niveau, waar appartementen gemiddeld 3,6 procent duurder werden. "De kust kent nog een groot aanbod van oude appartementen, waarvan de prijzen onder druk staan", aldus van Opstal.

Appartementen aan de dijk werden gemiddeld wel fors duurder: met zes procent tot gemiddeld 344.519 euro. De gemiddelde prijs van een woonhuis aan de kust daalde met 5,6 procent tot 279.766 euro.

Stevige prijsstijgingen in Knokke

Ook in Knokke zitten de vastgoedprijzen stevig in de lift. Een appartement op de dijk van Knokke kostte in 2016 gemiddeld 820.900 euro. Wie in 2015 een optrekje zocht aan diezelfde dijk betaalde toen 687.592 euro: een verschil van 133.000 euro of bijna 20 procent.

De prijsstijging van de appartementen in Knokke is een gevolg van de hoge vraag. Knokke was vorig jaar de op één na meest populaire badplaats voor transacties, na Oostende. Knokke was in 2016 goed voor achttien procent van de vastgoedtransacties aan de kust.

"Erg opvallend in zo'n duur marktsegment", aldus van Opstal. Het aantal transacties in Knokke steeg met een kwart. Een minderheid van die transacties gaat over appartementen op de dijk zelf.

Kapitaalkrachtige investeerders zien een appartement aan de dijk van Knokke als een belegging. "Het vastgoed op de Knokse dijk is erg volatiel, maar het volgt wel de algemene stijgende trend", aldus van Opstal.