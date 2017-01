'Alle banken moeten negatieve rente op woonkredieten betalen'

Sommige Belgen die in 2011 en vroeger een hypothecair krediet met een variabele rentevoet hebben afgesloten, kunnen door de sterke daling van de rente aanspraak maken op een negatieve rentevoet. Vorig jaar bleek weliswaar dat niet alle banken hun klanten een negatieve rente toekennen.

In november 2016 kwamen AXA Bank en Belfius in opspraak omdat ze dat niet deden. Nadat Ombudsfin, de ombudsdienst van de financiële sector, het probleem had aangekaart, gaf AXA Bank alsnog een negatieve rente op de woonleningen. Belfius houdt nog altijd voet bij stuk. De grootbank blijft volhouden dat het de rente niet onder 0 kan laten zakken.

"De bank stelt een kapitaal ter beschikking om een onroerend goed te kunnen verwerven, de klant betaalt daarvoor een vergoeding - een rente. Het was nooit de intentie van de partijen dat klanten een kapitaal ter beschikking krijgen van de bank en dat de bank daarbovenop ook nog eens een vergoeding zou betalen", klinkt het bij Belfius. BNP Paribas Fortis en ING kennen de negatieve rentevoeten wel correct toe.

"Banken verplichten negatieve rente te geven"

Peeters zal de banken aanschrijven om hun te wijzen op hun plichten. Die beslissing kwam er op verzoek van kamerlid Johan Klaps (N-VA). "Ik roep de minister op zich vast te bijten in dit dossier. Alle banken moeten hun klanten met een negatieve rente terugbetalen", klinkt het bij Klaps.

Wie een conflict heeft met zijn bank, kan een juridische procedure opstarten. Daarvoor moet u eerst passeren via de klachtendienst van uw bank. Komt u niet tot een overeenkomst, dan kunt u aankloppen bij Ombudsfin. Die zal onpartijdig beslissen over het conflict. Indien de bank, zoals Belfius, het advies van de ombudsdienst naast zich neerlegt, dan kunt u een juridische procedure starten. Peeters en Klaps raden gedupeerde klanten aan dat te doen.