Aantal toegekende Vlaamse Woonleningen fors gedaald sinds 2014

Terwijl de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in 2014 nog 3.895 leningen toekende, zakte dat aantal in 2016 naar 2.373. Voor 2017 is sprake van 2.135 leningen, al zijn daar de cijfers van december 2017 nog niet in verwerkt. Dat blijkt uit cijfers die sp.a-politica Güler Turan heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).