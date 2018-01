Aankoop woning dreigt duurder te worden voor 5,5 procent van kopers

De Vlaamse regering bereikte in december 2017 een akkoord over de hervorming van de registratierechten die men moet betalen bij de aankoop van een woning. Het standaardtarief gaat daarbij van 10 naar 7 procent en voor bescheiden woningen met een aankoopprijs tot 200.000 euro is er een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro. Die vrijstelling komt overeen met een korting van 5.600 euro.

Volgens minister van Financiën Bart Tommelein moet de hervorming meer gezinnen in staat stellen een eigen woning of appartement te kopen.

De Vlaamse sociale partners juichen de hervorming toe, zo blijkt uit een SERV-advies (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, nvdr.). 'De heffing wordt eerlijker en rechtvaardiger', zegt SERV-voorzitter Hans Maertens. Volgens de SERV wordt het voor mensen met een bescheiden inkomen ook haalbaarder om een huis te kopen.

Maar voor een beperkte groep van kopers - de SERV spreekt van 5,5 procent - dreigt de aankoop van een woning wel duurder te worden. Dat heeft volgens de SERV vooral te maken met de drempel voor de belastingvrijstelling die nogal radicaal op 200.000 euro is gelegd. 'Door de belastingvrijstelling abrupt te schrappen op 200.000 euro, dreigt een beperkte groep kopers meer belastingen te moeten betalen', luidt het.

Daarom dringt de SERV aan op een overgangsregeling, meer bepaald door de vrijstelling van 80.000 euro geleidelijk af te bouwen voor woningen rond de grens van 200.000 euro. 'Dit heeft als voordeel dat de prijs van deze huizen en appartementen niet kunstmatig laag wordt gehouden. Ook de verleiding om een deel onder tafel te betalen is op die manier kleiner.'

De SERV pleit er verder voor de impact van de hervorming op de Vlaamse immobiliënmarkt zo beperkt mogelijk te houden. 'Vlamingen mogen de aankoop van een onroerend goed in 2018 niet uitstellen omwille van de nieuwe verkoopbelasting. Dat is niet bevorderlijk voor de markt en zou voor minder Vlaamse ontvangsten in 2018 zorgen.'