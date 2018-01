Wereldwijd iets meer valse eurobiljetten in 2017

De kans dat men als consument te maken krijgt met een vals eurobiljet is klein, maar toch vraagt de ECB om alert te zijn. Bij twijfel kan men de "voel, kijk en kantel"-methode hanteren, die beschreven staat op de website van de centrale bank.

Vorig jaar werden wereldwijd zo'n 694.000 vervalste eurobiljetten aangetroffen. Dat is 1,5 procent meer dan in 2016, blijkt uit de jongste cijfers van de ECB. De schade door valsemunters wordt op 36 miljoen euro geschat.

In België is het aantal uit omloop genomen valse eurobiljetten gedaald in de tweede jaarhelft. Volgens de Nationale Bank ging het om 15.399 valse eurobiljetten, ruim 15 procent minder dan in de eerste jaarhelft. Toch gaat het om een relatief beperkt fenomeen: de Nationale Bank schat dat er in België grosso modo 500 miljoen biljetten circuleren.

De twee meest vervalste coupures blijven de biljetten van 20 en 50 euro, respectievelijk goed voor een kwart en 59 procent van alle vervalsingen. De Nationale Bank organiseert opleidingen over het herkennen van echtheidskenmerken, aan mensen die beroepsmatig met cash geld te maken krijgen.