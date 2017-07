'Voedselprijzen zullen de komende tien jaar dalen'

In de Agricultural Outlook 2017-2016 van de FAO en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) staat dat graan en andere basisproducten ruimschoots voorradig zijn, waardoor de stijging van de prijzen - die weer bijna op het niveau van voor de voedselcrisis van 2007/2008 zitten - beperkt kan blijven.

Minder vleesconsumptie

De vraag naar voedsel per hoofd van de bevolking stijgt volgens het rapport niet, behalve in de minst ontwikkelde landen. Extra calorieën en proteïnen zullen naar verwachting vooral afkomstig zijn van plantaardige olie, suiker en zuivelproducten. De vraag naar vlees daalt.

Tegen 2026 is de gemiddelde calorie-inname per dag per persoon 2.450 kcal in de minst ontwikkelde landen en meer dan 3.000 in rijke landen. Voedselonzekerheid en ondervoeding blijven echter een hardnekkig wereldwijd probleem, dat een gecoördineerde, internationale benadering nodig heeft volgens het rapport.

De groei van de gewasproductie komt vooral van hogere opbrengsten. Bij mais is dat bijvoorbeeld 90 procent, slechts 10 procent is naar verwachting afkomstig van uitbreiding van het areaal. Groei in vlees- en zuivelproductie daarentegen komt naar verwachting vooral van grotere kuddes en hogere opbrengst per dier. De melkproductie zal in vergelijking met de afgelopen tien jaar vooral groeien in India en Pakistan. In de vissector komt de groei vooral van aquacultuur.

Stabiliteit

OESO-secretaris-generaal Angel Gurría wijst er op dat onverwachte gebeurtenissen verwachte trends echter eenvoudig kunnen verstoren. 'Dat hebben we in het verleden gezien. Het is dus van belang dat regeringen zich blijven inzetten voor stabiliteit op de voedselmarkt.'

Gurría roept de landbouw- en visserijsectoren ook op tot een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het leveren van een effectieve bijdrage aan de verzachting van de klimaatverandering.