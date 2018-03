Vlaamse regering bevestigt timing overname kinderbijslag

Bij de zesde staatshervorming werd de kinderbijslag overgeheveld van het federale niveau naar de deelentiteiten. Vlaanderen maakte eerder al bekend dat het vanaf 1 januari 2019 wil instaan voor de uitbetaling van kinderbijslag. Die timing bevestigt de regering-Bourgeois nu ook in een bericht aan federaal premier Charles Michel.

'De Vlaamse overheid zit op schema om deze hervorming zowel juridisch, inhoudelijk, op het vlak van ICT als voor de organisatie van het uitbetalingslandschap tegen 1 januari 2019 af te ronden', klinkt het.

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V): 'Na een grondige evaluatie binnen de Vlaamse regering zijn we er van overtuigd dat de overname van de bevoegdheden inzake de gezinsbijslagen op 1 januari 2019 kan plaatsvinden. Dit kadert in het geïntegreerd gezinsbeleid waaraan we vorm geven via het groeipakket. We zijn er van overtuigd dat we met deze hervorming meer kansen zullen bieden aan jonge, startende gezinnen en een fundamentele bijdrage leveren aan de ondersteuning van de opvoedings- en onderwijskosten van Vlaamse kinderen en gezinnen.'