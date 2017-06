Vlaamse kinderen zien als enigen kinderbijslag niet stijgen

Vlaanderen besliste als enige om de kinderbijslag niet te indexeren bij de jongste overschrijding van de spilindex. De inkomensplafonds voor sociale toeslagen worden wel overal geïndexeerd.

Het is FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag, dat op het nakende verschil wijst. Het zal een eerste keer merkbaar zijn bij de uitbetaling op 30 juni voor ouders uit de publieke sector en op 8 juli voor werknemers en zelfstandigen, luidt het.

Zesde staatshervorming

Het verschil is een gevolg van de zesde staatshervorming, die van de kinderbijslag een regionale bevoegdheid maakte. Daardoor kunnen de Vlaamse en de Duitstalige gemeenschap, het Waals gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in Brussel elk onafhankelijk beslissen over het bedrag dat wordt toegekend.

De Vlaamse regering werkte intussen een eigen systeem uit, dat ingaat in 2019. De huidige niet-indexering past al in dat kader, zo klonk het destijds bij de voorstelling. Samen met de 'indexsprong' voor de kinderbijslag van 2015 moet de operatie immers 140 miljoen euro opbrengen. Dat geld zal bij de start van het nieuwe systeem "opnieuw in het systeem worden ingebracht" om de overgangsmaatregelen mee te financieren.