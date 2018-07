Vincent Van Dessel (CEO Euronext Brussel): 'Brexit is gemiste kans voor Brussel'

De federale regering moet meer inspanningen leveren om bedrijven aan te trekken die door de dreigende brexit uit Londen willen vertrekken, en op zoek zijn naar een vestiging op het Europese vasteland. Zo luidt - samengevat - de boodschap van de topman van de Brusselse beurs, Vincent Van Dessel. Van Dessel maakte die bedenking donderdag bekend bij de voorstelling van de resultaten van het eerste halfjaar.

"We merken steeds meer dat, hoewel er enkele elementen in het voordeel van Brussel zijn, dat Brussel helemaal niet op de kaart staat voor zij die over een brexit praten", aldus de CEO van Euronext Brussel.

Er zijn wel initiatieven geweest, vooral van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, klonk het, 'maar volgens Van Dessel komt het offensief vooral uit Parijs, Amsterdam, Dublin en Luxemburg.

Van Dessel mist een 'sterk signaal van de regering', een signaal dat België financiële spelers wil ontvangen. Die financiële spelers trekken nu naar Parijs en Amsterdam. De overheid zou aan geïnteresseerde bedrijven moeten vragen wat zij concreet nodig hebben of wat hen interesseert, zoals Frankrijk en Nederland volgens de beurstopman wel doen.

"De minister van Financiën is actief, maar er is geen sterke boodschap van de regering. Het initiatief moet door iedereen gedragen worden", vindt Van Dessel. Daarbij verwijst hij naar Nederland, dat de taks op dividenden schrapt. België moet dus meer inspanningen leveren, of minstens een duidelijk beleid voeren. Nu is de brexit een 'gemiste kans' voor Brussel, oordeelt de topman van Euronext Brussel.