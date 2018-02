Vijftig kantoren minder voor AXA Bank

AXA Bank telde begin vorig jaar 676 agentschappen. Eind 2017 waren dat er 620. Net als bij veel andere banken dwingt de digitalisering AXA Bank tot een hertekening van het aantal kantoren. 'AXA Bank wil evolueren naar minder maar grotere agentschappen', aldus CEO Peter Devlies. Er worden kantoren samengevoegd, met de bedoeling in elk kantoor zowel een beleggings- als kredietspecialist in huis te hebben.

Het aantal medewerkers in de agentschappen - AXA Bank werkt met zelfstandige agenten - bleef evenwel stabiel en kende zelfs een lichte stijging. Bij AXA Bank werken 850 mensen op de Antwerpse hoofdzetel, en zowat 2.500 mensen werken in de kantoren, inclusief de agenten. Op hoeveel kantoren de op vijf na grootste bank van België op termijn mikt, is niet duidelijk. 'Er zijn geen objectieven vastgelegd', aldus een woordvoerster.