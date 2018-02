Zorgkoepel pleit voor hogere zorgpremie

Vlaanderen timmert al een tijdje gestaag aan haar eigen laag sociale bescherming bovenop de federale sociale zekerheid. Een van de hoekstenen in die Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is de zorgpremie. Dat is het bedrag van 51 euro (of 26 euro voor mensen met een lager inkomen) dat 4,5 miljoen Vlamingen jaarlijks betalen voor vormen van sociale bescherming.

Bedoeling is dat de jaarlijkse zorgpremie de deur opent voor uiteenlopende tegemoetkomingen in de zorg. Momenteel krijgen al meer dan 300.000 Vlamingen op die manier maandelijks een zorgbudget waarmee ze hulp kunnen betalen. Het gaat dan om mensen met een handicap, zwaar zorgbehoevenden en ouderen met een zorgnood. In 2019 wordt de volgende stap gezet. Dan worden ook de mobiliteitshulpmiddelen (denk bv. aan een elektrische rolwagen) in het systeem geschoven. Bedoeling is dat nadien nog meer elementen (bv. residentiële ouderenzorg en gezinszorg) volgen.

Maar als het van Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, afhangt, moet er gesleuteld worden aan de zorgpremie. '51 euro is een zeer laag bedrag, waardoor mensen het niet echt beschouwen als een verzekering. Wat ons betreft mag dat bedrag omhoog, al pleiten we er wel voor dat het rekening houdt met de financiële draagkracht van mensen, door bijvoorbeeld vier trappen in de bijdrage te voorzien', zegt Cloet in Weliswaar.be, zonder daarbij concrete bedragen te noemen.

Informatie

Cloet vindt ook dat burgers beter moeten geïnformeerd worden over wat ze in de plaats krijgen. 'Zo wordt de solidariteit aangewakkerd en kan de sociale bescherming uitgroeien tot een volwaardige sociale verzekering', klinkt het. Toeval of niet, maar nog geen week geleden lanceerde het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid een informatiecampagne om de Vlaamse sociale bescherming uit te leggen en te verduidelijken waarom iedereen daarvoor een zorgpremie betaalt.

Of de zorgpremie effectief omhoog moet, is volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) 'een vraag voor de volgende legislatuur'. 'Tijdens deze legislatuur zal dat zeker niet gebeuren. Al hoop ik dat de onderhandelaars van een volgende regering onze politieke keuzes zullen verderzetten en versterken. De financiering van de Vlaamse sociale bescherming moet een structureel meerjarenplan worden, het kan niet de bedoeling zijn dat de minister van Welzijn elk jaar moet smeken om meer middelen.'