Zo koopt u een goede omniumverzekering

Met een volledige omniumverzekering krijgt u ook een vergoeding voor de schade aan uw wagen als u verantwoordelijk bent voor het schadegeval - u rijdt bijvoorbeeld tegen een paaltje - of als uw wagen averij oploopt door vandalisme of wordt gestolen. Een kleine omniumverzekering dekt alleen de eigen schade bij glasbreuk en bij diefstal of een poging tot diefstal. Een omnium is interessant als een total loss of een dure herstelling door een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent, u in financiële moeilijkheden zou brengen. Zeker als u een nieuwe wagen hebt gekocht, is een omnium het overwegen waard. U kunt dan na verloop van tijd - bijvoorbeeld na drie jaar - overstappen van een omnium naar een kleine omnium of naar de wettelijk verplichte BA-aansprakelijkheidsverzekering.

