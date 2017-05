'Verzekeringsfraude kost elk Belgisch huishouden 60 tot 125 euro'

Verzekeringsfraude zorgt in België voor een verlies van 250 miljoen euro per jaar en een meerkost van de premie van 60 tot 125 euro per huishouden. Dat meldt verzekeraar AXA Belgium. Bijna vier op de duizend dossiers die AXA Belgium vorig jaar behandelde bleken frauduleus.