'Verschil goedkoopste en duurste schuldsaldoverzekering loopt op tot bijna 1500 euro'

In tegenstelling tot wat veel consumenten denken is een schuldsaldoverzekering niet verplicht in ons land. Al willen veel banken zo'n verzekering afsluiten wanneer je bij hen aanklopt voor een hypothecair krediet. Wie zo'n verzekering afsluit is er zeker van dat zijn erfgenamen niet moeten opdraaien voor de verdere afbetaling van zijn of haar woonlening. De banken zijn op hun beurt gerust dat de verzekeraar het resterende bedrag terugbetaalt indien de kredietnemer vroegtijdig sterft.

Uiteenlopende tarieven

Al kan de prijs van zo'n schuldsaldoverzekering variëren van verzekeraar tot verzekeraar. Een rondvraag van Spaargids.be leert dat voor een dezelfde profiel - een 25-jarige vrouw die niet rookt en 150.000 euro leent op 20 jaar tegen 2,5 procent rente - het prijsverschil kan oplopen tot 1444 euro. De goedkoopste verzekeraar is Cardif BNP Paribas Fortis. Bij die verzekeraar betaalt de vrouw 1983,44 euro als ze de premie in een keer betaalt. Bij Baloise loopt die premie op tot 3427,59 euro.

Als diezelfde vrouw ervoor kiest de premie gespreid te betalen, dan dikt het prijskaartje stevig aan. Door de langere looptijd vergroot het risico op overlijden. Wie de premie gespreid wil terugbetalen, moet dat doorgaans doen gedurende twee derde van de leentermijn. In het geval van het bovenstaande profiel is dat dertien jaar. Cardif BNP Paribas vraagt dan een jaarlijkse storting van 197,61 euro, of 2568,93 euro in totaal. Dat is 585,49 euro meer dan wanneer ze de premie in een keer betaalt. Bij AG klimt de jaarlijkse premie op tot 367,11 euro, of 4772,43 euro in totaal. Betaalt de verzekeringnemer de premie in een keer af, dan bespaart ze 1344,84 euro.

Afhankelijk van profiel

Het profiel van de verzekeringnemer heeft eveneens een enorme impact op de prijs van een schuldsaldoverzekering. Zo zal de verzekeraar een hoger tarief aanrekenen als blijkt dat de verzekeringnemer een roker is. Ook het uitoefenen van bepaalde sporten of het verblijf in bepaalde landen kan een impact hebben op de prijs.

De verzekeraar houdt ook rekening met de algemene gezondheidstoestand. Volgens de vergelijkingssite zullen diabetespatiënten vaak een hogere premie krijgen. Hetzelfde geldt voor wie ooit kanker had. Sommige verzekeraars halen de gezondheidstoestand zelf aan om een verzekering te weigeren. Wie door gezondheidsredenen geen verzekering krijgt, kan aankloppen bij het Opvolgingsbureau.