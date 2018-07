'Veel minder schade door natuurrampen in eerste halfjaar'

Munich Re raamt de materiële schade in de periode januari tot eind juni van dit jaar op ongeveer 33 miljard dollar (28 miljard euro).

Vorig jaar richtten drie zware orkanen in de Caraïben en de Verenigde Staten samen voor 260 miljard euro (verzekerde en niet-verzekerde) schade aan.

Dit jaar is de twijfelachtige eer van zwaarste storm voorlopig weggelegd voor de storm Friederike, die in januari over Groot-Brittannië, het noorden van Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen raasde en goed was voor een schadebedrag van 2,7 miljard dollar (2,3 miljard euro).

Ook het aantal slachtoffers lag met 3.000 doden eerder aan de lage kant tijdens het eerste halfjaar. De positieve geluiden naar aanleiding van de eerste zes maanden van dit jaar zijn echter geen garantie dat diezelfde trend zich ook de komende maanden doorzet.

Volgens Ernst Rauch, hoofd klimaat- en geo-onderzoek van de Duitse verzekeraar, is het niet echt verwonderlijk dat de schade in de eerste jaarhelft lager uitvalt.

"Zware tropische stormen doen zich vooral de laatste zes maanden van het jaar voor. Orkanen en tropische stormen ontstaan pas wanneer de temperatuur van het water oploopt tot 26 à 27 graden", waarschuwt hij.

Munich Re houdt al sinds decennia de vinger aan de pols wanneer het gaat om de wereldwijde schade door natuurrampen.