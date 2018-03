Undercover brengt alle polissen in één app

Het webplatform UnderCover verzamelt al uw lopende schadepolissen, zoals uw brand- en autoverzekering, op een centrale plek.

Via de bijbehorende app behoudt u het overzicht en kunt u uw situatie ook vergelijken met die van gebruikers met een gelijkaardig profiel. Dat gebeurt aan de hand van uitgekiende algoritmes.

UnderCover is ontwikkeld door Ensur, een consultancybureau in Diegem dat sinds 2014 actief is in de verzekeringssector. Voor het nieuwe platform is eind vorig jaar een afzonderlijke bvba opgericht. Het project bevindt zich in de testfase en moet vanaf eind 2018 uitgerold worden. Het kreeg steun van het Vlaio en van de accelerator Start it @KBC. Er lopen ook gesprekken met businessangels en durfkapitalisten over de financiering van de commerciële uitrol en de productontwikkeling.

"Het is de bedoeling de verzekerde te bereiken via partnerships met makelaars en agentennetwerken", zegt medezaakvoerder Pieter Oversteyns, die meer dan twintig jaar ervaring heeft in de sector.

"Via ons platform leert hij voor welke risico's hij gedekt is en of hij onder- of oververzekerd is. Een chatbot in de applicatie beantwoordt ook vragen over de polisvoorwaarden van de verzekeraars. Hoe meer informatie de klant bereid is te delen, hoe persoonlijker de respons van de app wordt."

UnderCover kan ook gepersonaliseerde waarschuwingsberichten sturen, bijvoorbeeld wanneer de risico's van de gebruiker wijzigen bij diverse gebeurtenissen in zijn leven. "Daarvoor wordt gebruikgemaakt van geolocatie", zegt Oversteyns.

"Steekt de gebruiker de grens over, dan kan hij een alert over reisbijstand krijgen. Bezoekt hij een woonbeurs, dan kan de app hem informeren of zijn brandpolis wel de geplande verbouwingen dekt."