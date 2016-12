Test-Aankoop wil dat DKV tariefverhoging verzekering huisopname terugbetaalt

De zaak was ingeleid door consumentenorganisatie Test-Aankoop. Volgens Damien de Laminne, secretaris-generaal van DKV, is de uitspraak definitief en zal de verzekeraar geen geld terugbetalen. "Onze verzekerden hebben de juiste prijs betaald."

Eind 2009 besliste DKV om de premies van zijn hospitalisatieverzekering met 7,84 procent te verhogen. Volgens de verzekeraar was dat nodig omdat de kosten en uitgaven in de sector fundamenteel aan het veranderen waren. "We maakten verlies en moesten ingrijpen", aldus de Laminne.

DKV diende voor de tariefverhoging een aanvraag in bij de FSMA, maar die kon het licht niet op groen zetten omdat er op dat moment geen koninklijk besluit en geen medische index was gepubliceerd. De nieuwe tarieven traden in voege op 1 januari 2010, pas eind februari was de medische index beschikbaar. Reden genoeg voor Test-Aankoop om een stakingsprocedure op te starten.

Vormelijke onregelmatigheid

In eerste aanleg kreeg de consumentenorganisatie gelijk. Maar DKV ging in beroep en na advies van het Europese Hof van Justitie, oordeelt het hof van beroep in Brussel nu dat DKV dat de prijsverhogingen destijds illegaal zijn.

"Helaas kunnen we niet eisen dat DKV de kosten terugschroeft naar het niveau van 2009. Dat komt omdat de nieuwe tarieven in 2010 zijn goedgekeurd door de Nationale Bank", gaat Test-Aankoop. De consumentenorganisatie blijft weliswaar eisen dat de verzekeraar de prijsverhogingen terugbetaalt.

DKV telt tussen de 1,8 en 2 miljoen contracten, zowel individuele als collectieve. Het is daarmee marktleider bij de hospitalisatieverzekeringen. (Belga/NS)