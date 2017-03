Test-Aankoop sleept drie verzekeraars voor rechter

Volgens de wet mogen er enkel gegevens worden verzameld die noodzakelijk, relevant en niet-excessief zijn ten opzichte van het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Test-Aankoop controleerde vorig jaar twaalf verzekeraars en ontdekte dat enkel Argenta geen vragen stelde die te vaag waren of een inbreuk zijn op de privacy. De andere elf kregen vorig jaar een ingebrekestelling.

Geen relevante vragen

"Heeft u onlangs verkoudheden gehad?, 'volgt u een kinesitherapeutische, homeopatische of psychotherapeutische behandeling?", zijn maar enkele vragen die de verzekeringnemers voorgeschoteld kregen. Volgens de consumentenorganisatie namen de verzekeraars een loopje met de wet door dergelijke vragen te stellen. "Op basis van zulke vage vragen kan een verzekeraar toch niet bepalen of u een verhoogde kans op vroegtijdig overlijden hebt en hij u dus beter een hogere premie voor uw schuldsaldoverzekering laat betalen", reageert de woordvoerder Simon November in de kranten.

Omdat daarop te weinig reactie kwam op de ingebrekestelling, gaat de consumentenorganisatie nu een stap verder. Op 20 februari werd een vordering tot staking ingediend tegen AXA bij de rechtbank van koophandel in Brussel. Belfius en AG Insurance worden eveneens voor de rechter gesleept. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en L'Echo.

"Die drie zijn de slechtste leerlingen van de klas en de grootste verzekeraars op de markt. Wij willen dat ze ermee stoppen en vragen van de rechtbank hen een dwangsom op te leggen als ze dat niet doen", zegt November. Een uitspraak wordt pas ten vroegste verwacht over een jaar.