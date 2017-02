Test-Aankoop roept DKV-klanten op tariefverhoging terug te vragen

Consumentenorganisatie Test-Aankoop gaat een stap verder in haar conflict met verzekeraar DKV, marktleider in de sector van de hospitalisatieverzekeringen: alle consumenten die getroffen werden door de tarieverhoging van begin 2010 krijgen de vraag om de "onrechtmatig geïnde sommen terug te eisen". Test-Aankoop zwaait daarvoor met de veroordeling van DKV door het Brusselse hof van beroep. DKV besloot half december al uit dat arrest dat het zijn tariefverhoging uit 2010 niet moet annuleren.

Op de website van Test-Aankoop komen er typebrieven die gedupeerden kunnen gebruiken. "Indien DKV weigert hierop in te gaan, sluit Test-Aankoop niet uit om gerechtelijke stappen te ondernemen", meldt de consumentenorganisatie.

Hospitalisatiepremieverhogingen van verzekeraar #DKV daterend van 2010 en 2011 illegaal. Gedupeerden kunnen onwettelijk surplus terugclaimen pic.twitter.com/56l3w9YCFt -- Simon November (@SNovember_TA) 21 februari 2017

"Illegale verhoging"

Het verhaal begon eind 2009 al, toen DKV de klanten die beschikken over een hospitalisatieverzekering met dekking in een eenpersoonskamer een premieverhoging van 7,84 procent aankondigde. Omdat het niet om een van de drie bij wet toegelaten stijgingen gaat, noemde Test-Aankoop dit een "illegale verhoging".

Voor de rechtbank van koophandel kreeg Test-Aankoop gelijk, maar DKV ging in beroep. Het hof van beroep won, voor het zich uitsprak, advies in bij het Europees Hof van Justitie, omdat DKV aanhaalde dat de Belgische beperkingen inzake premieverhoging strijdig zouden zijn met de Europese principes van tariefvrijheid. In zijn advies schrijft het Hof dat "de tariefvrijheid niet absoluut is", meldt Test-Aankoop.

Het hof van beroep stelde dat de premiestijgingen "illegaal" waren, aldus nog de consumentenorganisatie. Maar omdat "verhogingen die door de verzekeraar in 2012 waren doorgevoerd gevalideerd waren door de Nationale Bank", kon DKV niet verplicht worden om terug te keren naar de tarieven van 2009.

DKV liet half december al weten dat het geen geld zal terugbetalen. "Onze verzekerden hebben de juiste prijs betaald", klonk het toen. Dinsdag was bij DKV niemand bereikbaar voor commentaar.

Volgens schattingen van Test-Aankoop kan iedereen die slachtoffer werd van deze verhoging gemiddeld 50 euro terugkrijgen. DKV telt tussen de 1,8 en 2 miljoen contracten, zowel individuele als collectieve. Het is daarmee marktleider bij de hospitalisatieverzekeringen.