RIZIV betrapt 11 personen met niet-toegelaten activiteiten in buitenland

Het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsuitkering (RIZIV) is een overheidsinstelling die er op toeziet dat de mensen die een ziekteverzekering hebben afgesloten hiervan indien nodig zo goed mogelijk gebruik kunnen maken. Het RIZIV zorgt er ook voor dat verzekerde werknemers en zelfstandigen in geval van arbeidsongeschiktheid of ouderschap een adequaat vervangingsinkomen krijgen.

Tegelijkertijd valt ook het tegengaan van sociale fraude onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. Zo wordt gecontroleerd of mensen die een uitkering krijgen niet zonder toelating een beroepsactiviteit uitoefenen. Wie een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt mag immers enkel mits toestemming van de adviserende geneesheer van zijn ziekenfonds aangepast werk verrichten.

De Dienst voor Administratieve Controle voerde in de periode van 2012 tot 2016 35 controles uit naar niet-toegelaten activiteiten in het buitenland. Dit resulteerde in 11 pv's en het terugvorderen van 327.924 euro. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Wouter Raskin (N-VA).

Van de 35 controles die het Riziv uitvoerde, situeerden er zich 14 in Frankrijk, 5 in Nederland, 4 in Marokko, 3 in Spanje, 2 in Portugal. In Luxemburg, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Thailand, Bulgarije en Polen vond telkens 1 onderzoek plaats. De 11 pv's in deze periode werden opgemaakt voor niet-toegelaten activiteiten in Frankrijk (4), Nederland (3), Luxemburg , Portugal en het Verenigd Koninkrijk (elk 1).