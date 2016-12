Prijskaartje hospitalisatieverzekering stijgt

De prijsstijgingen bij het merendeel van de verzekeraars blijft weliswaar beperkt, meldt De Tijd. Dankzij de invoering van de medische indexen moeten veel verzekerden volgend jaar niet veel dieper in hun buidel tasten. Die indexen, die vorige zomer opnieuw werden ingevoerd, bepalen in welke mate de verzekeraars de premie van een hospitalisatieverzekering mogen verhogen. Zij mogen de premie een keer per jaar aanpassen.

Medische indexen

Volgens die indexen, waar onder meer DKV en AXA zich aan houden, mag de premie voor een eenpersoonskamer voor een verzekerde tussen 0 en 19 jaar stijgen met 2,23 procent. Voor personen tussen 20 en 34 jaar blijft de stijging beperkt tot 0,34 procent. Wie 65 jaar of ouder is, ziet het prijskaartje aandikken met 6,45 procent. Gemiddeld stijgen de premies met 4,32 procent. AG Insurance heeft in september al de premies voor een verzekering voor een eenpersoonskamer bijgesteld. De overige contracten worden in augustus 2017 aangepast.

De prijsstijging voor een verzekering voor een meerpersoonskamer blijft eerder beperkt. Voor personen tussen 20 en 49 jaar verandert niets. Voor 65-plussers stijgt de prijs met 3,83 procent. De gemiddelde prijsstijging klokt af op 0,37 procent. De medische indexen ambulante zorgen en tandverzorging blijven ongewijzigd. Ook de ziekenfondsen het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen volgen de indexen.

Uiteenlopende prijsstijgingen

Ethias laat in de krant weten het zich baseert op de gezondheidsindex om te bepalen in welke mate de prijzen stijgen. Op 1 januari verhoogt de verzekeraar de premies met 1,77 procent. De Liberale Mutualiteiten volgen dan weer de evolutie van de consumptieprijsindex tussen juli 2015 en 2016. Dat vertaalt zich in een prijsstijging van 2,27 procent voor de vijf verzekeringsproducten Hospitaal-Plus. De Christelijke Mutualiteit baseert zich op de leeftijd om te bepalen of het de medische index of de consumptieprijsindex volgt.

Slecht nieuws is er voor wie een verzekering heeft afgesloten bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Hospitalia wordt 4,59 procent duurder en Hospitalia Plus 8,65 procent. (NS)