Minister van Justitie Geens (CD&V) wil rechtsbijstandsverzekering stimuleren

Een jaar geleden kondigde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan dat hij een fiscale stimulans zou geven aan wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit. De ministerraad had daarover een akkoord bereikt. De maatregel was een onderdeel van een breder pakket maatregelen om de toegang tot justitie te vergemakkelijken. Geens zei in interviews dat de premies al fiscaal aftrekbaar zouden worden vanaf 2018. "Meer details zijn er voorlopig niet, aangezien de gesprekken met de partners nog lopen", antwoordt een woordvoerder van de minister op de vraag hoever het staat met dat plan. In de coulissen is te horen dat de gesprekken moeizamer verlopen dan verwacht.

