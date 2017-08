Minder kosten voor nabestaanden door reisverzekering

Met 68 overlijdens was de maand juli dit jaar de dodelijkste ooit voor Belgische reizigers. De Standaard ging na wat de gevolgen voor de achtergebleven familie en vrienden zijn, wanneer iemand op reis om het leven komt.

Wie het zich kan veroorloven, sluit het beste een reisverzekering af. Meestal dekt die de kosten van het overbrengen van het lichaam naar het thuisland, de post-mortembehandeling en het kisten. Ook voor een lijkkist en eventueel een retourticket voor een familielid kan worden gezorgd. De meeste reisverzekeraars bieden zo'n pakket aan en laten de prijs van een verzekering afhangen van de reisbestemming: wie in Europa blijft, betaalt minder.

Er bestaan ook uitvaartverzekeraars zoals Dela, die boven op de administratie, de repatriëring, de verzorging en de inkisting van het lichaam, desgewenst ook voor een ceremonie zorgen, zowel in binnen- als in buitenland. Een normale reisverzekering komt niet tussenbeide voor een eredienst.

Wanneer een verongelukte reiziger op voorhand geen verzekering heeft afgesloten, moeten de nabestaanden zorgen voor de repatriëring van het lichaam. Dat is niet alleen erg duur, maar gaat ook gepaard met een administratieve rompslomp.

Het gaat hierbij voor alle duidelijkheid om individuele overlijdens. In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij rampen, neemt het ministerie van Buitenlandse Zaken ook een deel van de verantwoordelijkheden en kosten op zich.

De Standaard meldt nog dat almaar meer Belgen die op reis vertrekken hun familie of vrienden alle financiële en administratieve gevolgen van een eventueel overlijden willen besparen. Uit cijfers van Verzekeringen.be blijkt dat in 2017 al 25.000 berekeningen voor een reisverzekering werden gemaakt. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.