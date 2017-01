'Merendeel Belgen weet niet wat hij uitgeeft aan verzekeringen'

Cijfers van Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen leren dat het totale marktaandeel van verzekeringsmakelaars in 2015 met 49,3 procent is gestegen ten opzichte van 2014. Zowel voor niet-levensverzekeringen (61,6%) als voor levensverzekeringen (40,2%) rekent de consument op de expertise van zijn of haar verzekeraar.

Volgens Brocom, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen zijn er verscheidene redenen waarom de Belg steeds vaker een verzekeraar in de arm neemt."Om te beginnen ziet de consument niet langer het bos door de bomen. Ons onderzoek toont aan dat de kennis over verzekeringen in zowat alle domeinen laag is: 72 procent van de respondenten geeft toe verloren te lopen in de veelheid aan verzekeringen", verduidelijkt de vereniging. Bovendien weet 60 procent van de Belgen niet hoeveel hij of zijn gezin uitgeeft aan verzekeringen. Brocom baseert zich op een onderzoek dat het heeft laten uitvoeren door iVOX bij 1.000 Belgen.

Gebrek aan kennis

Niettegenstaande het gebrek aan kennis is de Belg wel gerust in zijn verzekeringen. "Het gevolg van die paradox is dat de consument soms niet goed verzekerd is. Soms is hij oververzekerd, soms onderverzekerd, soms is hij verkeerd verzekerd. Daarom is het belangrijk dat de makelaar als gids kan optreden voor consumenten", zegt Kelly Schamphelaere, woordvoerder van Brocom. Dat is ook de voornaamste reden waarom een Belg voor een bepaalde verzekeraar kiest: advies en dienstverlening.

Ook de vertrouwensband met de verzekeraar verklaart waarom de verzekeringnemers de makelaars een warm hart toedragen. Voor 62 procent is vertrouwen de op een na belangrijkste reden waarom ze voor een bepaalde verzekeraar kiezen.

Digitalisering

"De klassieke vertrouwensrelatie tussen de makelaar en de verzekerde mag niet uit het oog verloren worden"

Al ontsnapt ook de verzekeringssector niet aan de digitalisering. Consumenten willen mogelijkheden vergelijken en bepaalde zaken graag online afhandelen, en zonder al te veel gedoe, rompslomp of tijdverlies. "Makelaars zijn zich bewust van de digitalisering van het beroep. Men ziet potentieel in jonge, kritische en prijsbewuste consumenten", verduidelijkt Schamphelaere. En daar spelen de verzekeraars stevig op in. Onder meer AXA Verzekering heeft al laten weten dat het volop de digitale kaart trekt. De verzekeraar zal de komende vijf jaar tot 200 miljoen euro investeren in die transformatie.

Al is Brocom ervan overtuigd dat de klassieke verzekeraar niet ten dode is opgeschreven. "Enerzijds is het zeer belangrijk een antwoord te kunnen bieden op de steeds toenemende vraag naar gemakkelijke toegang tot gegevens (opvolging van een dossier, raadplegen van gegevens,...). Maar ook de klassieke vertrouwensrelatie tussen de makelaar en de verzekerde mag niet uit het oog verloren worden. Dat blijft een van de belangrijkste kenmerken die klanten aan een makelaar appreciëren", besluit Schamphelaere.