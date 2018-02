Meer dan 140 miljoen schade door januaristormen

Eind januari hadden de Belgische verzekeraars al 72.461 schadegevallen binnengekregen, goed voor de totale schadelast van 142,5 miljoen of 1.967 euro gemiddeld per schadegeval. Storm David van 18 januari is de slokop: 49.383 schadegevallen voor een totaal van 99,3 miljoen euro of 2.010 euro gemiddeld. De storm van begin januari bleek lichter. Eleanor veroorzaakte op 3 januari volgens de eerste schattingen 43,2 miljoen euro aan schade gerapporteerd aan de verzekeraars. Het gaat om 23.078 schadegevallen van gemiddeld 1.874 euro.

De twee stormen zorgen meteen voor een grotere schade dan in heel 2017. Toen was er sprake van 96,8 miljoen euro schade door stormen, overstromingen en schade door natuurkrachten aan voertuigen. In 2016 ging het nog om 352 miljoen euro. 2017 was immers een beter jaar voor allerhande niet-levensverzekeringen (brand, arbeidsongevallen, ziekte, auto ...) in vergelijking met 2016, toen niet alleen de aanslagen van 22 maart maar ook meer natuurrampen plaatsvonden. De winstgevendheid voor niet-levensverzekeringen lag hierdoor in 2017 hoger. Ook het incasso van niet-levensverzekeringen was groter in 2017: een stijging van 1,7 procent tot 12 miljard euro.