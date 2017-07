Kredietkaart gestolen of verloren: wat nu?

Wanneer u uw kredietkaart meeneemt op vakantie, hebt u ter plaatse geen cash nodig. Dat is vooral handig in landen waar niet met de euro wordt betaald. Een extra troef van de kredietkaart ten opzichte van de gewone bankkaart is het feit dat uw rekening slechts maandelijks gedebiteerd wordt. Belangrijk is wel om vooraf even uw kredietlimiet te checken en die eventueel tijdelijk te laten verhogen. Dat doet u met een telefoontje naar je bank.

