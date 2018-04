Herverzekeraar Swiss Re meldt stijgende kosten als gevolg van natuurrampen

Vooral de orkanen, zware stormen, bosbranden, overstromingen en andere weerfenomenen in Noord-Amerika, het Caraïbisch gebied en Europa lieten de factuur hoog oplopen. Worden de door mensen veroorzaakte rampen er nog bijgeteld, komt de economische kost op 337 miljard dollar (273 miljard euro).

De verzekeraars dekten voor 144 miljard dollar (117 miljard euro) kosten na de rampen. Het was voor hen het duurste jaar sinds Swiss Re 50 jaar geleden statistieken begon bij te houden. In een eerste schatting in december ging het bedrijf nog uit van een kostenplaatje van 136 miljard dollar, maar dat werd opgetrokken omdat vooral de kost van de orkanen hoger uitviel.

De drie orkanen Harvey, Irma en Maria, die de Caraïben en het Zuidoosten van de Verenigde Staten troffen, waren samen al goed voor 217 miljard dollar economisch verlies en 92 miljard dollar kosten voor de verzekeraars. Ook de factuur voor schade door bosbranden in Californië, Canada en Portugal liep in de miljarden.