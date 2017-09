Frauderen met ziekte-uitkeringen alsmaar moeilijker

Ziekenfondsen, de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) en het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) leggen tegenwoordig al hun info samen, waardoor fraudeurs sneller gepakt worden en alles moeten terugbetalen. 'Dankzij die betere samenwerking hebben we vorig jaar liefst 22,5 miljoen euro aan onterechte ziekte-uitkeringen teruggevorderd', zegt staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld).

'Via datamining (verbanden zoeken in grote databanken) en datamatching (verschillende datasets met elkaar 'matchen') worden gegevens sneller aan elkaar gelinkt en kunnen er veel meer gerichte controles plaatsvinden. 17,2 miljoen euro is rechtstreeks te danken aan de mutualiteiten. Voor het eerst hebben we een precies cijfer voor hun inspanningen.'

De Backer en zijn collega-minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) hebben de ziekenfondsen - die de uitkeringen uitbetalen - ertoe aangezet om hun controles op te drijven. Bij de meeste terugvorderingen gaat het hier over iemand die tijdens zijn ziekteperiode ook enkele dagen al dan niet officieel gewerkt heeft.