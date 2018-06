Federale Verzekering neemt Antwerps Optimco over

Federale Verzekering krijgt door de overname 98,9 procent in handen van Optimco, een bedrijf dat nog maar goed twaalf jaar bestaat. De nichespeler is gespecialiseerd in autoverzekeringen en was in 2017 goed voor een omzet van 38,4 miljoen euro.

Optimco is complementair met de activiteiten van Federale Verzekering, aldus Tom Meeus, CEO van Federale Verzekering. "Ze werken via makelaars, terwijl wij rechtstreeks verkopen via ons verkoopnet van adviseurs en kantoren. Via het model van Optimco krijgen wij toegang tot een deel van de markt, dat wij tot nu toe niet genoeg hebben aangeboord."

"Optimco zal een zelfstandige positie behouden binnen Federale Verzekering als een volwaardige dochtermaatschappij. Ze zal blijven werken onder eigen merknaam met haar eigen producten en via het distributienet van de onafhankelijke makelaar", luidt het in een persbericht.

Er zullen geen gevolgen zijn voor het personeel van beide verzekeraars. De overname moet wel nog worden goedgekeurd door de Nationale Bank.