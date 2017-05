Ethias zoekt buitenlandse overnemer voor First-contracten

De klanten met een First-rekening, verkocht tot september 2003, krijgen een levenslange garantie van gemiddeld 3,44 procent rente. Die spaarverzekeringen zijn in een klimaat van lage rente echter onhoudbaar geworden. Europa wil dat het product wordt stopgezet om de solvabiliteit van Ethias op te krikken.

Nadat de kapitaalproblemen van Ethias begin 2015 bekendraakten, kwam de verzekeraar met een 'uniek en uitzonderlijk' aanbod om een uitstap aan te moedigen bij de First-klanten van de eerste generatie.

Ethias kon het aantal contracten al reduceren tot 12.000, goed voor circa 600 miljoen euro. Nu krijgen de betrokken klanten opnieuw de mogelijkheid om hun First-rekening definitief stop te zetten. Wie ingaat op het aanbod, krijgt een uitstappremie van 25 procent op de waarde van het contract. Het aanbod is geldig tot 7 juli.

De premie van 25 procent is dezelfde als bij het vorige uitkoopvoorstel, maar inmiddels is Ethias wel besprekingen begonnen om de First-portefeuille te verkopen. Er wordt onderhandeld met 'verschillende buitenlandse overnemers', maar er is 'nog geen zekerheid over het resultaat van deze besprekingen'. Hoewel de stopzetting geen gevolgen zal hebben voor de voorwaarden van de contracten wijst Ethias er wel op dat bij een verkoop de Belgische spaargeldgarantie tot 100.000 euro vervalt.

Of er een buitenlandse garantie in de plaats komt, is afhankelijk van het land van de overnemer. "Het kan zijn dat er geen zo'n systeem bestaat in dat land, maar het kan ook zijn dat er juist een beter systeem bestaat", zegt een woordvoerster van Ethias. Uit welke landen de potentiële overnemers komen, wil ze niet vrijgeven.