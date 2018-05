Een op de zeven Belgen bereid om verzekering af te sluiten bij technologiereus

De BigTechs staan op het punt om zich in de verzekeringssector te wagen. Meestal beschikken ze al over een verzekeringslicentie, al is die vaak nog slapend.

Uit het World Insurance Report 2018 van Capgemini blijkt dat wereldwijd 29,5 procent van de verzekeringnemers overweegt om op zijn minst één verzekeringsproduct te kopen bij een technologiemultinational. Ten opzichte van 2015 gaat het om een toename met 12 procent.

Hoewel de meeste Belgen op dit moment niet staan te trappelen om een verzekering af te sluiten bij een technologiereus, is het aantal Belgen dat zo'n verzekering van een BigTech overweegt op drie jaar tijd bijna verdrievoudigd, van 5,6 procent in 2015 tot 14,2 procent.

Voor Europa noteert Capgemini op drie jaar tijd een stijging met 9,2 procent naar 20,9 procent. Volgens Capgemini is het voor de traditionele verzekeraars dan ook van belang om operationele modellen te ontwikkelen die klaar zijn voor de toekomst en die voldoen aan de veranderende verwachtingen van de klant.

"De verzekeraars, die van nature uit specialisten zijn inzake risicoanalyse, moeten zich heel dringend bewust worden van het concurrentierisico binnen hun eigen sector", klinkt het bij Capgemini.