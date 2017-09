Een op de zes voertuigen te laat naar de keuring

Van de voertuigen die te laat voorgereden werden was 62,42 procent minder dan een maand te laat en 8,14 procent meer dan zes maanden te laat.

De Brusselaar springt het nonchalantst om met de autokeuring. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd vorig jaar liefst een op de vier (25,36 procent) voertuigen te laat voorgereden voor de keuring, tegenover 14,77 procent in het Vlaams Gewest en 18,65 procent in het Waals Gewest.

GOCA wijst erop dat wie te laat is voor de keuring, het risico loopt op een zware politieboete en bij de keuring een toeslag aangerekend krijgt die kan oplopen tot 27,8 euro. "Maar het is vooral het risico om niet gedekt te zijn door de verzekering dat in acht genomen moet worden. Indien bij een verkeersongeval een oorzakelijk verband wordt vastgesteld met de technische staat van het voertuig, kan de verzekeraar zijn verhaalrecht inroepen en weigeren de kosten te betalen", aldus GOCA.

Het is ook niet nodig om te wachten tot de uiterste geldigheidsdatum op het laatst afgeleverde keuringsbewijs. Een voertuig kan tot twee maanden voor die datum voorgereden worden, met behoud van de geldigheidsperiode.