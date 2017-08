DKV verhoogt premies hospitalisatieverzekeringen

Vanaf 1 september worden de hospitalisatiepolissen die DKV voor 2000 op de markt bracht 9 procent duurder, zo meldt De Tijd. Voor de contracten die tussen 2000 en 2015 werden afgesloten, komt er 5,5 procent bij. De NBB legt vanaf volgend jaar overigens een extra stijging op van 1,6 procent. Dit zou betekenen dat er voor een kind ongeveer 13 euro per jaar bijkomt. Voor een volwassene loopt dat op tot 44 euro.

De NBB heeft sinds de nieuwe verzekeringswet de bevoegdheid om eenzijdige premieverhogingen op te leggen als blijkt dat de tarieven verlieslatend zijn. In het geval van DKV moet een tekort van 15 miljoen euro worden goedgemaakt. De uitgaven van de verzekeraar overstijgen met andere woorden de inkomsten. 'Dit heeft te maken met de constante stijging van de kosten voor de gezondheidszorg in België', zo zegt Damien de Laminne, de secretaris-generaal van DKV in De Tijd.

Sp.a noemt de maatregel dan weer onaanvaardbaar en zegt dat van de hospitalisatiepremie 'nog geen 70 procent naar de gezondheidszorg of naar de patiënt gaat'.

"Een hospitalisatieverzekering wordt vooral voor kwetsbare, oudere mensen met bescheiden pensioenen een zware uitgave die makkelijk kan oplopen tot meer dan een maand pensioen. Voor veel ouderen dus geen haalbare kaart", reageert Kamerlid Karin Jiroflée. Het hele systeem van hospitalisatieverzekeringen kost de samenleving op die manier minstens 350 miljoen euro per jaar, becijferde Jiroflée. 'In plaats van de premies op te trekken, zoals vandaag wordt aangekondigd, moeten ze eerder overbodig worden', aldus het Kamerlid. Sp.a pleit al langer om in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering de ereloonsupplementen af te schaffen.