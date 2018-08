'De Europese wetgeving voor verzekeraars is niet enkel gebrekkig, maar ook gevaarlijk'

In haar doctoraatscriptie met als titel 'A Critical Legal Study of the Ideology behind Solvency II' neemt de VUB-onderzoekster Kristina Loguinova de regelgeving voor de verzekeringssector onder de loep. Hoewel die regelgeving is opgesteld en uitgerold na de crisis van 2008, is er volgens Loguinova niets geleerd uit die periode.