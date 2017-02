CM zet geografische beperking op reisbijstand

Reizigers die bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten of Canada trekken, zijn daardoor aangewezen op een privéverzekering. Kinderen en jongeren die recht hebben op kinderbijslag, krijgen wel nog wereldwijd dekking.

De reisbijstand van de ziekenfondsen helpt leden als ze medische problemen ondervinden in het buitenland. Indien nodig wordt een repatriëring geregeld. Daarvoor werken de verschillende ziekenfondsen samen binnen de alarmcentrale Mutas, die 24 uur op 24 telefonisch bereikbaar is.

Geografische dekking afhankelijk van ziekenfonds

De geografische dekking van de reisbijstand per ziekenfonds verschilt wel. Bij de Liberale Mutualiteit en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds zijn er bijvoorbeeld al lang beperkingen. Bij de Socialistische Mutualiteiten verschilt het van afdeling tot afdeling. Met de CM voert nu ook het grootste ziekenfonds, met 4,5 miljoen leden, een beperkende landenlijst in.

De populaire reisbestemmingen in Europa of rond de Middellandse Zee vallen nog steeds onder de CM-reisbijstand. Wie het verder zoekt, valt echter uit de boot. Onder meer Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Canada staan niet in de lijst van landen die gedekt worden. De CM maakt wel een uitzondering voor kinderen en jongeren die recht hebben op kinderbijslag. Voor hen blijft wereldwijde dekking gelden.

Op de site van de Christelijke Mutualiteit vind je een lijst terug met landen waar de dekking wel nog geldt.