CD&V wil minder weigeringen van arbeidsongevallen bij verzekeraars

Het aantal arbeidsongevallen dat door verzekeraars niet erkend wordt, zit in de lift. Dat meldde ACV-topman Herman Fonck maandag in diverse media. In 2016 ging het bijvoorbeeld om 18.488 ongevallen, of één op tien. Volgens de vakbond was dat in minstens 2.335 gevallen onterecht.

Daar wil CD&V een mouw aanpassen. Volgens Kamerlid Stefaan Vercamer is de oorzaak vaak een foutieve of onvolledige aangifte van het arbeidsongeval, omdat de werknemer zelf de aangifte vaak niet of pas veel later te zien krijgt. De CD&V'er stelt daarom voor dat het slachtoffer onmiddellijk een kopie van de aangifte krijgt wanneer de werkgever die aan de verzekeraar bezorgt. Dan kan die nog corrigeren of aanvullen, zodat de kans op weigering verkleint, zegt hij.

Volgens de huidige wetgeving krijgt de werknemer de aangifte van het arbeidsongeval niet onmiddellijk, of gewoon helemaal niet te zien. 'Aangezien het slachtoffer de meest belanghebbende is, is het vreemd dat hij of zij niet in kennis gesteld wordt van de aangifte en de beschrijving van het arbeidsongeval', vindt Vercamer. Door de werknemer onmiddellijk een kopie van de aangifte te bezorgen, zullen fouten, onvolledigheden en procedureproblemen voorkomen worden, maakt hij zich sterk.