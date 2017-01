Bodemtarieven voor autoleningen tijdens Autosalon

Hoewel we in de oneven jaren spreken van een zogenaamd 'klein' salon (lichte bedrijfsvoertuigen, vrijetijdsvoertuigen en moto's), is het Autosalon van Brussel - en bij uitbreiding de hele maand januari tot zelfs februari - voor veel mensen traditioneel de periode om een nieuwe auto te kopen. Constructeurs realiseren tijdens dit jaarbegin vaak tot 30 procent van hun jaaromzet.

Daar spelen ook de financiële instellingen op in. Verschillende banken pakken uit met forse promoties op autoleningen. Volgens de vergelijkingen van spaargids.be zijn de laagste tarieven op dit moment te vinden bij Record Bank, dat een lening geeft aan een rentevoet van 1,39 procent, kort gevolgd door ING (1,40 procent) en AXA (1,40). Bekijk een overzicht.

Tegenover de krant De Standaard zegt Kristof De Paepe van spaargids.be te verwachten dat de tarieven nog scherper zullen worden naar het einde van de maand toe. 'Het ziet ernaar uit dat opnieuw de laagterecords van vorig jaar gehaald worden', luidt het.

Hetzelfde geldt ook voor autoverzekeringen. Verschillende verzekeraars komen met fikse promoties, afhankelijk van de maatschappijen voor bepaalde of zelfs voor alle polissen, meldt spaargids.be. Bekijk een overzicht op spaargids.be.