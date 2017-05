Beïnvloedt een aandoening je verzekering?

Wanneer je een autoverzekering wilt afsluiten, polst de verzekeraar naar je gezondheidstoestand. Afhankelijk van je antwoord dien je een bijkomende medische vragenlijst in te vullen. Bepaalde aandoeningen - denk aan epilepsie of een hartkwaal - kunnen je rijvaardigheid immers beïnvloeden. De verzekeringsmaatschappij zal dan mogelijk een attest van je arts vragen waaruit moet blijken dat je in staat bent om een auto te besturen.

