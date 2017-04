Autoverzekering met technologische snufjes: wat zijn de voor-en nadelen?

Een jaar geleden lanceerde AXA, het nummer één in autoverzekeringen in ons land, de formule driveXperience. Die polis richt zich tot jongeren, van wie de ouders al klant zijn bij AXA. De verzekeraar belooft kortingen van 20 tot 50 procent op de normale premie. Met behulp van de AXA drive-app op uw smartphone en een apparaat in uw wagen (AXA drive key) kan AXA de rijstijl van de jonge bestuurder monitoren en bijsturen op basis van vier criteria: het versnellen, het remmen, het nemen van bochten en de rijsnelheid. Na elke rit krijgen de jongeren een score en een overzicht van de goede en minder goede onderdelen van hun rijstijl. De kortingen op de premie worden toegekend in functie van die scores. "95 procent van de klanten met een drive key heeft zes maanden nadat ze de polis hebben afgesloten een korting van 30 procent of meer gekregen", zegt Gianni De Muynck, de woordvoerder van AXA.

