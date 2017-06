AG Insurance meet hagelschade aan auto op met scanner

Exact drie jaar geleden geraakten tienduizenden auto's beschadigd tijdens zware hagelbuien. Sommigen moesten maanden wachten op een herstelling. Om het de volgende keer sneller te doen, kan verzekeraar AG Insurance nu beschikken over een moderne "hagelscanner". Die kan veel sneller een expertise uitvoeren van een beschadigde carrosserie dan nu het geval is.

Scan Center

Mocht er nog eens een verwoestende hagelstorm zijn, kan AG Insurance voortaan snel een Scan Center opstellen in de buurt van waar er schade is. Bestuurders kunnen hun auto dan door de scanner rijden om de schade in beeld te brengen. De scanner is een onderdeel van het "globaal hagelplan" van AG, bedoeld om het hele proces van aangifte tot herstelling sneller te doen verlopen.

De draagbare cabine is uitgerust met zeventien camera's die gelijktijdig foto's van het voertuig nemen. Aan de hand van verticale en horizontale lichtstralen worden de beschadigingen in beeld gebracht. Waar een expert of hersteller 30 à 45 minuten nodig zou hebben om alle schade te evalueren, klaar de scanner de klus volgens de verzekeraar in 6 minuten.